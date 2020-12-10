Нидерланды поймали на шпионаже двух дипломатов из России, они оказались офицерами разведки

В Нидерландах объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, которые занимались шпионажем и, как выяснилось, являются офицерами службы внешней разведки РФ. Об этом сообщает Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

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Как отмечается, один из офицеров разведки, работавший как дипломат в посольстве России в Гааге, занимался шпионажем в области технологий и науки. Он создал обширную сеть источников, имеющих доступ к конфиденциальной информации в сфере высоких технологий. Некоторым из них он платил за информацию.

По данным нидерландских правоохранителей, второй российский шпион также работал дипломатом при посольстве и играл вспомогательную роль в шпионской деятельности первого.

Российских шпионов интересовала, в том числе, информация об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях.

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило обоих офицеров российской разведки персонами нон грата, им придется покинуть страну.

17 ноября в Германии сотрудника пресс-службы канцлера Ангелы Меркель обвинили в шпионаже.

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Наталия Медведева

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