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Во Франции задержан подполковник армии: передал "сверхсекретные" документы России

30.08.2020, 13:40
Во Франции задержан подполковник армии: передал
Французские военные (Иллюстративное фото - EPA - Julien De Rosa)

Во Франции задержали офицера, которого подозревают в государственной измене в пользу России

Во Франции задержан офицер французской армии, которого подозревают в государственной измене в пользу России. Об этом сообщает Europe 1.

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Офицера, по данным Europe 1, задержали около 10 дней назад во Франции перед тем, как он собирался вернуться из отпуска в Италию, где он проходит службу на военной базе НАТО. Сейчас подполковник находится под арестом в Париже.

Его подозревают в предоставлении "сверхсекретных" документов российским спецслужбам.

"Я могу подтвердить, что в отношении старшего офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (информации - ред.) или нанесении ущерба безопасности <...> Мы приняли необходимые меры. Теперь нужно, чтобы правосудие сделало свою работу, с соблюдением тайны следствия", - заявил в комментарии Europe 1 министр обороны Франции Флоранс Парли.

Владислав Сердюк
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