Связь с убийством в Берлине. Словакия высылает троих российских дипломатов

По данным Bellingcat, один из подозреваемых в причастности к убийству (не в стрельбе), приехал в Европу по словацкой визе

Словакия выслала трех сотрудников российского посольства в Братиславе, объяснив свое решение злоупотреблением словацкими визами, которое, по сообщениям местных СМИ, связано с убийством бывшего чеченского повстанца с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщает Reuters.

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"По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях, – заявил официальный представитель МИД Словакии. – Кроме того, имело место злоупотребление визами, выданными в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, и в этой связи было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена ЕС и НАТО".

Как отмечается, МИД Словакии не сообщил подробностей, но местные СМИ и расследователи Bellingcat связывают высылку с убийством Хангошвили. По их данным, один из подозреваемых в причастности к убийству (не в стрельбе), приехал в Европу по словацкой визе.

МИД Словакии сообщил, что российские дипломаты должны покинуть страну на этой неделе. Россия заявила, что зеркально ответит на решение Словакии.

23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Убийцу зовут Вадим Красиков.

23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Убийцу зовут Вадим Красиков. 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.

4 декабря Германия двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти. 18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову.

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Наталия Медведева

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