Высланный из Германии дипломат РФ оказался шпионом ГРУ: имя, фото

Евгений Суцкий (Фото - Twitter - Julian Roepcke)

4 декабря правительство Германии выслало из страны двух дипломатов РФ в связи с делом об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили. Один из высланных сотрудников посольства оказался шпионом Главного управления Генерального штаба РФ (Ранее - ГРУ). Об этом сообщает Bild.

Евгений Суцкий, который официально являлся заместителем военного атташе в посольстве РФ в Берлине, в действительности был "высококлассным российским шпионом, работавшим на российскую военную разведку ГРУ в Германии".

Суцкий родился 9 марта 1984 года в Гуково. В 2005 году он уехал в Москву, чтобы учиться в университете, где Суцкого и его будущую жену завербовали сотрудники ГРУ. 28 июня 2017 года его отправили в Берлин, замаскировав под заместителя военного атташе.

28 июня 2017 года Суцкий был официально переведен в Берлин, получив здесь в качестве маскировки должность заместителя военного атташе. Он попал в поле зрения спецслужб в июле 2019 года. На приеме в китайском посольстве Суцкого познакомили с бывшим кандидатом от ХДС в Бундестаг Салахдином Кобаном. Суцкий, по информации издания, предпринимал попытки завербовать Кобана.

Связи Суцкого с убийством Хангошвили пока нет, однако Bild узнал у своих источников, что шпиона ГРУ РФ выслали из страны "не просто так" и вопрос его причастности остается открытым.