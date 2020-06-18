Германия обвинила правительство России в заказном убийстве чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили (Фото - скриншот из видео - BBC News - Русская служба - YouTube)

Прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову в убийстве гражданина Грузии (чеченского происхождения) Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), которое произошло в Берлине в 2019 году. В ведомстве утверждают, что убийство заказало правительство России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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"В неустановленное время до 18 июля 2019 года государственные органы центрального правительства Российской Федерации приказали обвиняемому ликвидировать Торнике К., гражданина Грузии чеченского происхождения", - заявляют в прокуратуре.

Мотивом к заказу убийства, по мнению прокуратуры, стало оппозиционное отношение жертвы к "России и администрации автономных республик Чечни, Ингушетии и пророссийскому правительству Грузии".

"Обвиняемый принял правительственный заказ на убийство. Он либо надеялся на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих клиентов", - заявили в Германии, уточнив, что фигурант "выполнил государственный приказ об убийстве в полдень 23 августа 2019 года".

23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили .

Убийцу зовут Вадим Красиков.

По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти. 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили.

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