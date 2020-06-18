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Германия обвинила правительство России в заказном убийстве чеченца в Берлине

Германия обвинила правительство России в заказном убийстве чеченца в Берлине - Фото
Зелимхан Хангошвили (Фото - скриншот из видео - BBC News - Русская служба - YouTube)
18.06.2020, 13:37

В Германии считают, что Россия заказала убийство Зелимхана Хангошвили, которое произошло в августе 2019 года в Берлине

Прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову в убийстве гражданина Грузии (чеченского происхождения) Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), которое произошло в Берлине в 2019 году. В ведомстве утверждают, что убийство заказало правительство России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

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"В неустановленное время до 18 июля 2019 года государственные органы центрального правительства Российской Федерации приказали обвиняемому ликвидировать Торнике К., гражданина Грузии чеченского происхождения", - заявляют в прокуратуре. 

Мотивом к заказу убийства, по мнению прокуратуры, стало оппозиционное отношение жертвы к "России и администрации автономных республик Чечни, Ингушетии и пророссийскому правительству Грузии".

"Обвиняемый принял правительственный заказ на убийство. Он либо надеялся на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих клиентов", - заявили в Германии, уточнив, что фигурант "выполнил государственный приказ об убийстве в полдень 23 августа 2019 года".

  • 23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • Убийцу зовут Вадим Красиков.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.

Смотрите также: Высланный из Германии дипломат РФ оказался шпионом ГРУ: имя, фото

Владислав Сердюк
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Россия Германия берлин убийство Зелимхан Хангошвили
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