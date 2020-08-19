Норвегия выслала дипломата России за вербовку агента
Арестованный в субботу в Осло по подозрению в шпионаже заявил, что получал деньги от сотрудника посольства РФ
Норвегия высылает российского дипломата, который встречался с завербованным норвежцем. Об этом сообщает NRK со ссылкой на МИД страны.
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Имя высланного дипломата не сообщается, но в МИД Норвегии заявили, что он работал в торговом отделе посольства России.
По мнению норвежской стороны, дипломат совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом. Посольство было проинформировано о высылке во вторник днем. У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Также он объявлен персоной нон грата, то есть не сможет в будущем вернуться в Норвегию.
Реакции со стороны России пока не последовало. В МИД Норвегии не хотят, чтобы депортация повлияла на отношения с РФ.
В субботу, 15 августа, в Осло во время встречи в пиццерии с российским дипломатом был арестован гражданин Норвегии Харшарн Сингх Татгар, его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами РФ и разглашении государственной тайны.
На допросе Татгар заявил, что передавал информацию российскому дипломату и получал от него деньги.
Выходец из Индии, Татгар живет в Норвегии с 1997 года и получил гражданство страны. В 2012 году он начал работать в нефтегазовом департаменте DNV GL. Специализируется на 3D-печати, которая применяется в том числе и в нефтегазовой отрасли.
- В мае 2015 года контрразведка Норвегии пресекла попытку вербовки норвежских граждан со стороны спецслужб РФ.
- В сентябре 2018 года в Норвегии по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев.
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