Австрия впервые выслала дипломата РФ за шпионаж, в Москве ответили симметрично

Сотрудник посольства России вместе с гражданином Австрии занимались промышленным шпионажем в IT-компании

Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата, его подозревают в промышленном шпионаже. Россия ответила симметрично, сообщает Kronen Zeitung.

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Гражданин Австрии, сообщает издание, признался, что несколько лет занимался промышленным шпионажем в венской IT-компании. Во время расследования и суда он заявил, что действовал в интересах российского дипломата.

Россиянин сослался на дипломатический иммунитет и отказался давать показания. Сегодня он был объявлен персоной нон-грата в Австрии и должен покинуть страну до 1 сентября.

Посольство России в Вене опубликовало сообщение, в котором выразило возмущение "необоснованным решением властей, которое наносит ущерб конструктивным отношениям".

Позже МИД России объявил о высылке австрийского дипломата в качестве контрмеры на основе принципа взаимности. Послу Австрии в РФ Йоханнесу Айгнеру Россия выразила "решительный протест".

Kronen Zeitung отмечает, что решение о высылке российского дипломата – довольно необычное для Австрии. Даже в 2018 году, когда большинство стран ЕС из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании решили выслать российских дипломатов, Австрия не пошла на такой шаг, объяснив это нейтралитетом.

11 августа Словакия выслала троих российских дипломатов из-за связи с убийством в Берлине.

19 августа Норвегия выслала российского дипломата за шпионаж.

Денис Юдин

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