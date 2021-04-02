Жена заподозренного в работе на РФ офицера ВМФ Италии: Мало денег на ипотеку, детей, собак

В Италии не утихает шпионский скандал, связанный с арестом подозреваемого в работе на разведку РФ офицера Генштаба Вальтера Биота. Супруга военнослужащего заявила газете Corriere della Sera, что он мог пойти на предательство из-за снижения жалования во время пандемии коронавируса.

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54-летняя Клаудиа Карбонара, психотерапевт клинической сексологии, раскрыла ежемесячный доход капитана фрегата ВМС Италии – €3000, из которого €1200 они отдавали на выплату ипотеки за дом (€268 000) под Римом.

"Четыре ребенка, четыре собаки и ипотека не могут содержаться за €3000", – посетовала она.

Супруга подозреваемого считает, что муж, "чтобы не навредить Родине", решил продать разведке РФ "малозначительные" данные.

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Карбонара говорит, что "он все решил сам, если бы я знала, я бы его отговорила", и утверждает, что офицер "не хотел предавать страну и не сделал этого: он дал русским самый минимум, потому что не глуп и не безответственен. Просто он отчаялся за наше будущее и будущее детей".

Издание отмечает, что ее ответы, "кажется, показывают, что она все-таки знала, что муж решил сотрудничать с русскими".

30 марта 2021 года при продаже якобы за €5000 секретных данных представителю военного атташе посольства РФ в Риме задержан офицер итальянского Генштаба. Страна выслала двух сотрудников дипмиссии РФ. В России заявили, что ничего страшного не произошло.

Летом 2020-го во Франции задержали офицера армии, которого подозревают в госизмене в пользу России.

В конце 2020-го в Нидерландах объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, которые занимались шпионажем и, как выяснилось, были офицерами СВР РФ.

19 марта в Софии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже для РФ. Позже Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, задержанных 19 марта – их обвинили в шпионаже.

Евгений Пилипенко

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