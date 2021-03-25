Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира. Он поставил Украину выше России, написав об этом в Twitter и анонсировав свое интервью с LIGA.net.

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Грозев сообщил, что поговорил с LIGA.net и ответил (субъективно) на вопрос о лучших, по его экспертному мнению, разведслужбах.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", – пояснил он.

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Вот список от Грозева:

1. Израиль

2. Китай

3. Нидерланды

4. Британия

5. США

6. Украина

7. Россия

Сотрудник Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.

"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко

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