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Войны разведок | Расследователь Bellingcat назвал топ-7 спецслужб мира: Украина среди лучших и выше России

25.03.2021, 07:33
Расследователь Bellingcat назвал топ-7 спецслужб мира: Украина среди лучших и выше России - Фото
Христо Грозев (скриншот из видеозаписи)

Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира. Он поставил Украину выше России, написав об этом в Twitter и анонсировав свое интервью с LIGA.net.

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Грозев сообщил, что поговорил с LIGA.net и ответил (субъективно) на вопрос о лучших, по его экспертному мнению, разведслужбах.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", – пояснил он.

Читайте также: Спецоперация по ЧВК. Кулеба ответил на обвинения Путина в адрес украинских спецслужб

Вот список от Грозева:

1. Израиль
2. Китай
3. Нидерланды
4. Британия
5. США
6. Украина
7. Россия

О ЦЕМАХЕ. В июне 2019-го спецслужбы Украины "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха для расследования дела о сбивании лайнера рейса МН17. Он якобы был свидетелем падения Boeing. Боевика допросили для Гааги, но затем, под нажимом Кремля, выдали РФ вместе с другими по обмену.

Сотрудник Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.

"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", – резюмировал он.

О ВАГНЕРГЕЙТЕ. Летом 2020-го под Минском задержали 33 наемника ЧВК Вагнера. Украина запросила их выдачу, но Беларусь отдала их РФ. Журналист Бутусов написал, что это была операция украинских спецслужб, которую сорвал некий "крот" на Банковой. Там все отрицают. Bellingcat собирается рассказать, что же произошло на самом деле.

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Евгений Пилипенко
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