Войны разведок | Расследователь Bellingcat назвал топ-7 спецслужб мира: Украина среди лучших и выше России
Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира. Он поставил Украину выше России, написав об этом в Twitter и анонсировав свое интервью с LIGA.net.
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Грозев сообщил, что поговорил с LIGA.net и ответил (субъективно) на вопрос о лучших, по его экспертному мнению, разведслужбах.
"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", – пояснил он.
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Вот список от Грозева:
1. Израиль
2. Китай
3. Нидерланды
4. Британия
5. США
6. Украина
7. Россия
Сотрудник Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.
"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", – резюмировал он.
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