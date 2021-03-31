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В Риме задержали капитана ВМС Италии и российского военного – их подозревают в шпионаже

31.03.2021, 10:52
В Риме задержали капитана ВМС Италии и российского военного – их подозревают в шпионаже - Фото
Карабинеры Италии (Фото - ЕРА)

В Риме задержан старший офицер Военно-морских сил Италии и "работающий в посольстве" военнослужащий РФ. Об этом пишет La Repubblica

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Капитан флота Италии якобы передавал сотруднику российского посольства в обмен на деньги документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные. 

Издание отмечает, что "причиной госизмены" итальянского военного "стали, вероятно, финансовые затруднения".

Издание называет случившееся самым серьезным эпизодом шпионажа в стране со времен Холодной войны. 

"Это очень серьезный эпизод, который показывает, насколько наша страна вовлечена в новую наступательную стратегию России", – пишет La Repubblica.

МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова для объяснений. 

Читайте также: Нидерланды поймали на шпионаже двух дипломатов из России, они оказались офицерами разведки

Станислав Стороженко
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