В Риме задержали капитана ВМС Италии и российского военного – их подозревают в шпионаже

В Риме задержан старший офицер Военно-морских сил Италии и "работающий в посольстве" военнослужащий РФ. Об этом пишет La Repubblica.

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Капитан флота Италии якобы передавал сотруднику российского посольства в обмен на деньги документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные.

Издание отмечает, что "причиной госизмены" итальянского военного "стали, вероятно, финансовые затруднения".

Издание называет случившееся самым серьезным эпизодом шпионажа в стране со времен Холодной войны.

"Это очень серьезный эпизод, который показывает, насколько наша страна вовлечена в новую наступательную стратегию России", – пишет La Repubblica.

МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова для объяснений.

25 февраля 2021-го прокуратура Германии обвинила техника Бундестага в шпионаже в пользу РФ.

19 марта в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России. Позже Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, задержанных 19 марта – их обвинили в шпионаже.

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Станислав Стороженко

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