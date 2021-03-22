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Болгария высылает двух дипломатов России из-за скандала со шпионажем

22.03.2021, 16:16
Болгария высылает двух дипломатов России из-за скандала со шпионажем - Фото
Болгария (фото - pixabay.com)

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже - в течение 72 часов они должны выехать из страны. Об этом пишет novini.bg

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Сообщается, что в МИД страны поступило письмо из прокуратуры Болгарии, в котором говорилось, что граждане РФ вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что власти РФ примут ответные меры в отношении болгарских дипломатов.

Читайте также: Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО

Станислав Стороженко
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Россия МИД рф разведка шпионаж болгария нон грата
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