Болгария высылает двух дипломатов России из-за скандала со шпионажем
22.03.2021, 16:16
Болгария (фото - pixabay.com)
Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже - в течение 72 часов они должны выехать из страны. Об этом пишет novini.bg.
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Сообщается, что в МИД страны поступило письмо из прокуратуры Болгарии, в котором говорилось, что граждане РФ вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.
Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что власти РФ примут ответные меры в отношении болгарских дипломатов.
- 19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России.
- В тот же день двоих участников шпионской группы арестовали. Один из задержанных пытался скрыться, но его поймали возле здания посольства России.
- Ранее, 20 марта, премьер Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении выдворить из страны российских дипломатов.
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