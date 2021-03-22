Болгария высылает двух дипломатов России из-за скандала со шпионажем

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже - в течение 72 часов они должны выехать из страны. Об этом пишет novini.bg.

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Сообщается, что в МИД страны поступило письмо из прокуратуры Болгарии, в котором говорилось, что граждане РФ вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что власти РФ примут ответные меры в отношении болгарских дипломатов.

19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России.

В тот же день двоих участников шпионской группы арестовали. Один из задержанных пытался скрыться, но его поймали возле здания посольства России.

Ранее, 20 марта, премьер Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении выдворить из страны российских дипломатов.

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Станислав Стороженко

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