В Болгарии сотрудники военной разведки арестованы за шпионаж в пользу России

В Болгарии арестованы два сотрудника военной разведки, их обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает сайт Novini.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В шпионскую группу входило несколько человек, они были задержаны сегодня утром, но на данный момент арестованы только двое, сообщила на брифинге представитель генпрокурора Болгарии Сийка Милева.

По ее словам, руководителем группы был бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки, впоследствии – преподаватель оперативных дисциплин. Его задачей было создание агентурной сети. Для этого он вербовал людей, имевших по работе доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и ЕС.

В группе участвовала и жена резидента, у которой российско-болгарское гражданство. Она выступала посредником между резидентом и посольством РФ.

Еще четверо участников шпионской группы – представитель Минобороны Болгарии, два действующих и один бывший офицер военной разведки. Один из разведчиков работал с информацией о противодействии гибридным угрозам, в том числе и со стороны России, другой – несколько раз отправлялся за границу в составе болгарских воинских контингентов. Бывший разведчик имел опыт работы за границей в качестве военного атташе.

Один из шести задержанных пытался скрыться, но был пойман возле здания посольства России.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.