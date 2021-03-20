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Скандал со шпионажем. Болгария собирается выслать из страны российских дипломатов

20.03.2021, 21:55
Скандал со шпионажем. Болгария собирается выслать из страны российских дипломатов - Фото
Бойко Борисов (источник - government.bg)

Премьер Болгарии Бойко Борисов прокомментировал ситуацию с пойманными в Софии шпионами, которых подозревают в работе на Россию, а также заявил о намерении выдворить из страны российских дипломатов, пишет Blitz.bg.

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По словам Борисова, это уже не первый раз, когда "российские дипломаты объявляются нежелательными в нашей стране", и он намерен "твердо защищать национальную безопасность и независимость".

"Опять хочу призвать их руководителей: перестаньте шпионить в Болгарии", – заявил болгарский премьер.

В России отреагировали на заявление Борисова – в Совете федераций подчеркнули, что если власти Болгарии действительно примут решение о высылке дипломатов, то ответные меры будут "абсолютно зеркальными", пишут росСМИ.

  • 19 марта 2021 года в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности задержали несколько человек – по подозрению в шпионаже в пользу России.
  • В тот же день двоих участников шпионской группы арестовали. Один из задержанных пытался скрыться, но его поймали возле здания посольства России.

Читайте также: Болгария высылает российского военного атташе за шпионаж

Дарья Мостовая
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Бойко Борисов геополитика шпионаж болгария высылка
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