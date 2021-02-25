В Германии техника Бундестага обвинили в шпионаже для ГРУ России

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину страны Йенсу Ф., который выполняя техническое обслуживание электрических приборов в Бундестаге, якобы передавал информацию о планах этажей немецкого парламента российским спецслужбам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

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Сообщается, что обвиняемый работал в компании, которая ранее проводила проверки портативных электрических приборов в помещениях, используемых парламентом. При этом, по версии прокуратуры, он имел доступ к PDF-файлам с планами этажей, которые он по собственной инициативе передал сотруднику российского посольства в Берлине.

Тот, в свою очередь, на постоянной основе работает в российской военной разведке ГРУ, отмечают в прокуратуре ФРГ.

18 декабря 2020-го Болгария объявила российского военного атташе персоной нон грата за шпионаж.

22 декабря сообщалось, что власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, которые причастны к шпионажу.

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Станислав Стороженко

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