Колумбия выслала двух российских дипломатов. Местные СМИ заявляют о шпионаже

Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны по настоянию Боготы двух работников посольства России. Об этом сообщает Reuters.

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Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.

Официально причины высылки не называют, но отмечается, что российские граждане своими действиями нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

В министерстве иностранных дел Колумбии сообщили, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.

Ранее местные журнал Semana и газета El Tiempo написали о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу – к сбору секретной военной информации и данных об энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.

МИД РФ и российское посольство в Боготе инцидент пока не комментировали.

18 декабря Болгария объявила российского военного атташе персоной нон грата за шпионаж.

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Наталия Медведева

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