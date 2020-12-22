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Колумбия выслала двух российских дипломатов. Местные СМИ заявляют о шпионаже

22.12.2020, 23:45
Колумбия выслала двух российских дипломатов. Местные СМИ заявляют о шпионаже - Фото
Аэропорт Боготы (Иллюстративное фото: EPA-EFE/Mauricio Duenas Castaneda)

Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны по настоянию Боготы двух работников посольства России. Об этом сообщает Reuters.

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Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.

Официально причины высылки не называют, но отмечается, что российские граждане своими действиями нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

В министерстве иностранных дел Колумбии сообщили, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.

Ранее местные журнал Semana и газета El Tiempo написали о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу – к сбору секретной военной информации и данных об энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.

МИД РФ и российское посольство в Боготе инцидент пока не комментировали.

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Наталия Медведева
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