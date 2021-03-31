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Италия высылает двух российских дипломатов из страны после шпионского скандала

31.03.2021, 13:37
Италия высылает двух российских дипломатов из страны после шпионского скандала - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министерство иностранных дел Италии уведомило посла России Сергея Разова о немедленной высылке из страны двух российских дипломатов из-за задержания "работающего в посольстве" военнослужащего РФ, подозреваемого в шпионаже. Об этом в Facebook заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

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По его словам, Разову направили "решительный протест" итальянского правительства. 

"Я благодарю нашу разведку и весь государственный аппарат, который ежедневно работает на безопасность нашей страны", – написал Ди Майо.

  • Сегодня, 31 марта, в Риме был задержан старший офицер Военно-морских сил Италии и "работающий в посольстве" военнослужащий РФ - их заподозрили в шпионаже.
Станислав Стороженко
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МИД шпион италия дипломат высылка рим Луиджи ди Майо Сергей Разов
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