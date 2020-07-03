Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чех воевал против Украины на Донбассе: на родине ему дали три года условно

Чех воевал против Украины на Донбассе: на родине ему дали три года условно - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
03.07.2020, 11:45

27-летний гражданин Чехии с 2015 по 2016 год воевал на Донбассе в рядах боевиков

В Чехии к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет приговорили чешского гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе против Украины. Об этом сообщает Чешское радио

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

27-летний мужчина в 2015-2016 годах находился в рядах боевиков. Он прошел там спецподготовку в танковом подразделении, а затем был стрелком и водителем. Обвинения требовало приговорить его к 12 годам тюрьмы за терроризм. 

Кафка обвинения отвергнул, заявив, что он поехал на Донбасс, чтобы помогать людям без крова или работать в больнице. Судья обратила внимание на то, что гуманитарная помощь на Донбассе предоставлялась. Там работала чешская организация Человек в беде.

Чехия признает Донбасс и оккупированный Крым территориями Украины. 

  • 28 мая суд Мариуполя дал шесть с половиной лет тюрьмы мужчине, который воевал против Украины на Донбассе в составе гибридных войск РФ, а затем, сбежав от террористов, вступил в ряды ВСУ.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
боевики Донбасс чехия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 