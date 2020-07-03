Чех воевал против Украины на Донбассе: на родине ему дали три года условно

В Чехии к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет приговорили чешского гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе против Украины. Об этом сообщает Чешское радио.
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27-летний мужчина в 2015-2016 годах находился в рядах боевиков. Он прошел там спецподготовку в танковом подразделении, а затем был стрелком и водителем. Обвинения требовало приговорить его к 12 годам тюрьмы за терроризм.
Кафка обвинения отвергнул, заявив, что он поехал на Донбасс, чтобы помогать людям без крова или работать в больнице. Судья обратила внимание на то, что гуманитарная помощь на Донбассе предоставлялась. Там работала чешская организация Человек в беде.
Чехия признает Донбасс и оккупированный Крым территориями Украины.