За войну против Украины на Донбассе. В Чехии будут судить двух человек

Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)

Одному гражданину Беларуси и одному чеху предъявили обвинения за участие в войне против Украины на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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По словам дипломата, прокуратура Праги квалифицировала действия обвиняемых как терроризм. Беларусу и чеху грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

В скриншотах ответа прокуратуры, укзаывается, что один из обвиняемых участвовал в незаконных вооруженных формированиях с 2015 по 2016 год, другой – с 2015 по 2016.

28 мая суд Мариуполя дал шесть с половиной лет тюрьмы мужчине, который воевал против Украины на Донбассе в составе гибридных войск РФ, а затем, сбежав от террористов, вступил в ряды ВСУ.

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