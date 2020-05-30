За войну против Украины на Донбассе. В Чехии будут судить двух человек

Одному гражданину Беларуси и одному чеху предъявили обвинения за участие в войне против Украины на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам дипломата, прокуратура Праги квалифицировала действия обвиняемых как терроризм. Беларусу и чеху грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.
В скриншотах ответа прокуратуры, укзаывается, что один из обвиняемых участвовал в незаконных вооруженных формированиях с 2015 по 2016 год, другой – с 2015 по 2016.
Читайте также: Боевики вернулись на свои позиции на участке разведения в Петровском – дипломат