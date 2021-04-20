Как агенты ГРУ в 2014 году попали в ЕС и устроили взрыв на складах в Чехии – расследование
Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.
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Журналисты выяснили, что в операции участвовало по меньшей мере шесть оперативников ГРУ из подразделения №29155 – руководил операцией лично генерал-полковник российской разведки Андрей Аверьянов. Расследователи полагают, что он имеет прямую связь как с начальником ГРУ, так и с руководством РФ.
По версии Bellingcat к операции причастны: Аверьянов, подполковник ГРУ Николай Ежов, генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, разведчик Егор Гордиенко, сотрудники ГРУ Александр Мишкин, Анатолий Чепига, Алексей Капинос и Евгений Калинин.
Сергеев и Гордиенко под вымышленными именами вылетели из Москвы в Женеву 25 сентября 2014 года. Журналисты отмечают, что цель их поездки неизвестна, кроме того, что за время прибывания в Европе Сергеев активно общался с Аверьяновым по телефону.
"Телефонные данные, ранее полученные Bellingcat, показывают, что Сергеев всегда поддерживал тесный контакт с Аверьяновым во время всех его зарубежных операций, в том числе во время операции по отравлению Скрипаля", – пишет источник.
Сам Аверьянов 4 октября вылетел в Женеву через Португалию – там его ждали российские шпионы.
Издание отмечает, что в Швейцарии проходил подготовительный этап операции ГРУ.
Через неделю, уже 11 октября, сразу трое агентов ГРУ вылетят в Европу: Ежов под вымышленным именем – в Вену, Мишкин и Чепыга под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов" – в Прагу.
В то же время, разведчики Капинос и Калинин, прикрываясь дипломатическим прикрытием, направятся в третью точку – российское посольство в Будапеште, говорят в Bellingcat.
По мнению расследователей, после прибытия в Европу Ежов, Мишкин, Чепыга и Аверьянов встретились в Остраве, присоединившись к Капиносу и Калинину, которые уже были там.
Журналисты считают, что они прибыли в чешский город "для оказания помощи в подготовке к установке дистанционно управляемых взрывчатых веществ на складе Врбетице".
"Пока неясно, когда и как группа ГРУ получила доступ к складу боеприпасов, чтобы заложить взрывчатку. Как сообщила чешская полиция и СМИ, Чепига и Мишкин, представившись потенциальными покупателями оружия у Народной гвардии Таджикистана, запросили доступ к закрытому участку склада на период 13-17 октября 2014 года у компании Imex, одного из крупнейших операторов хранения на складе боеприпасов", – сообщает Bellingcat.
Как отмечают журналисты, через несколько минут после взрыва Чепига и Мишкин уже находились на рейсе Аэрофлота из Москвы в Вену. Аверьянов и Ежов также улетели через Вену. Информации по Капиносу и Калинину – нет.
"Прямое участие генерала Аверьянова тесно связано с политическим руководством России", – пишет команда Bellingcat, отмечая, что военное командование РФ восприняло миссию как успешную.
Сообщается, что Ежов, Мишкин, Гордиенко и Чепига после операции получили военные награды.
- 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Этот шаг был принят в ответ на подозрение ГРУ к причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014-ом.
- В России это отрицают. В ответ из Москвы выслали 20 чешских дипломатов.
- 19 марта Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории.
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