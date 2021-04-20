Как агенты ГРУ в 2014 году попали в ЕС и устроили взрыв на складах в Чехии – расследование

Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

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Журналисты выяснили, что в операции участвовало по меньшей мере шесть оперативников ГРУ из подразделения №29155 – руководил операцией лично генерал-полковник российской разведки Андрей Аверьянов. Расследователи полагают, что он имеет прямую связь как с начальником ГРУ, так и с руководством РФ.

По версии Bellingcat к операции причастны: Аверьянов, подполковник ГРУ Николай Ежов, генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, разведчик Егор Гордиенко, сотрудники ГРУ Александр Мишкин, Анатолий Чепига, Алексей Капинос и Евгений Калинин.

Сергеев и Гордиенко под вымышленными именами вылетели из Москвы в Женеву 25 сентября 2014 года. Журналисты отмечают, что цель их поездки неизвестна, кроме того, что за время прибывания в Европе Сергеев активно общался с Аверьяновым по телефону.

"Телефонные данные, ранее полученные Bellingcat, показывают, что Сергеев всегда поддерживал тесный контакт с Аверьяновым во время всех его зарубежных операций, в том числе во время операции по отравлению Скрипаля", – пишет источник.

Сам Аверьянов 4 октября вылетел в Женеву через Португалию – там его ждали российские шпионы.

Издание отмечает, что в Швейцарии проходил подготовительный этап операции ГРУ.

Через неделю, уже 11 октября, сразу трое агентов ГРУ вылетят в Европу: Ежов под вымышленным именем – в Вену, Мишкин и Чепыга под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов" – в Прагу.

В то же время, разведчики Капинос и Калинин, прикрываясь дипломатическим прикрытием, направятся в третью точку – российское посольство в Будапеште, говорят в Bellingcat.

По мнению расследователей, после прибытия в Европу Ежов, Мишкин, Чепыга и Аверьянов встретились в Остраве, присоединившись к Капиносу и Калинину, которые уже были там.

Журналисты считают, что они прибыли в чешский город "для оказания помощи в подготовке к установке дистанционно управляемых взрывчатых веществ на складе Врбетице".

"Пока неясно, когда и как группа ГРУ получила доступ к складу боеприпасов, чтобы заложить взрывчатку. Как сообщила чешская полиция и СМИ, Чепига и Мишкин, представившись потенциальными покупателями оружия у Народной гвардии Таджикистана, запросили доступ к закрытому участку склада на период 13-17 октября 2014 года у компании Imex, одного из крупнейших операторов хранения на складе боеприпасов", – сообщает Bellingcat.

Как отмечают журналисты, через несколько минут после взрыва Чепига и Мишкин уже находились на рейсе Аэрофлота из Москвы в Вену. Аверьянов и Ежов также улетели через Вену. Информации по Капиносу и Калинину – нет.

"Прямое участие генерала Аверьянова тесно связано с политическим руководством России", – пишет команда Bellingcat, отмечая, что военное командование РФ восприняло миссию как успешную.

Сообщается, что Ежов, Мишкин, Гордиенко и Чепига после операции получили военные награды.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Этот шаг был принят в ответ на подозрение ГРУ к причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014-ом.

В России это отрицают. В ответ из Москвы выслали 20 чешских дипломатов.

19 марта Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории.

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Станислав Стороженко

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