Зеленский хочет добавить в нормандский формат еще три страны и изменить минские переговоры

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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"Есть два варианта: мы можем поменять минский формат, скорректировать. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат", – сказал Зеленский.

Президент считает, что минский процесс должен быть "более гибким".

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до меня. Он (минский формат – ред.) должен служить целям сегодняшнего дня, а не прошлого", – заявил Зеленский.

интервью LIGA.net заявил, что участники "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) не обсуждали возможность включения в этом формат Соединенных Штатов Америки.



"Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам — Германии и Франции", — заявил он. Несмотря на это, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что участники "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) не обсуждали возможность включения в этом формат Соединенных Штатов Америки."Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам — Германии и Франции", — заявил он.

1 февраля стало известно, что Зеленский хотел бы привлечь к нормандскому формату президента США Джо Байдена.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров стран нормандской четверки на переговорах пытаются согласовать так называемые кластеры – "логически расставленные шаги" минских соглашений.

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Станислав Стороженко

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