Возрождение ядерного статуса Украины. Посол в Германии "успокоил наших немецких друзей"
Украина в обозримом будущем не получит ядерный статус: сейчас этого пункта нет на повестке дня. Так в интервью немецкому военному журналу .loyal сказал украинский посол в Германии Андрей Мельник, перевод приводит сайт МИД.
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Он заявил, что большинство украинцев убеждены – отказ официального Киева от ядерных арсеналов, которые остались на территории страны после распада СССР, "был роковой ошибкой", так как "сегодня мы остались с пустыми руками".
"Потому что Россия как мощная ядерная страна захватила военной силой 7% территории Украины. Остальные подписанты (Будапештского) меморандума не помешали этому вторжению, что означает чрезвычайную потерю доверия", – пояснил дипломат.
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Мельник напомнил Берлину, что в начале 1990-х не только ядерные государства, но также и Германия "оказывала мощное политическое давление" на Украину сразу же после получения независимости, чтобы власти отказались от ядерного арсенала.
Он подчеркнул: в том числе и поэтому ФРГ "несет особую историческую ответственность" за сохранение суверенитета Украины – и "должна помочь как можно скорее стать членом НАТО".
"Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей: на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", – резюмировал Мельник.
В апреле 2021-го он говорил, что "либо мы являемся частью НАТО, либо у нас есть только один вариант – вооружаться самим, возможно, снова подумать о ядерном статусе".
- Один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения, потому что Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями.
- Берлин отверг такое предложение.
- В начале лета президент Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО и рассказал о плане обеспечения безопасности Украины.
- Он также заявил, что "ожидал большего от Меркель" по части военной помощи ФРГ Украине.
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