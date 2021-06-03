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Возрождение ядерного статуса Украины. Посол в Германии "успокоил наших немецких друзей"

03.06.2021, 08:11
Возрождение ядерного статуса Украины. Посол в Германии
Андрей Мельник (скриншот из видеозаписи)

Украина в обозримом будущем не получит ядерный статус: сейчас этого пункта нет на повестке дня. Так в интервью немецкому военному журналу .loyal сказал украинский посол в Германии Андрей Мельник, перевод приводит сайт МИД.

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Он заявил, что большинство украинцев убеждены – отказ официального Киева от ядерных арсеналов, которые остались на территории страны после распада СССР, "был роковой ошибкой", так как "сегодня мы остались с пустыми руками".

"Потому что Россия как мощная ядерная страна захватила военной силой 7% территории Украины. Остальные подписанты (Будапештского) меморандума не помешали этому вторжению, что означает чрезвычайную потерю доверия", – пояснил дипломат.

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Мельник напомнил Берлину, что в начале 1990-х не только ядерные государства, но также и Германия "оказывала мощное политическое давление" на Украину сразу же после получения независимости, чтобы власти отказались от ядерного арсенала.

Он подчеркнул: в том числе и поэтому ФРГ "несет особую историческую ответственность" за сохранение суверенитета Украины – и "должна помочь как можно скорее стать членом НАТО".

"Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей: на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", – резюмировал Мельник.

В апреле 2021-го он говорил, что "либо мы являемся частью НАТО, либо у нас есть только один вариант – вооружаться самим, возможно, снова подумать о ядерном статусе".

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Евгений Пилипенко
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агрессия России Германия ядерное оружие будапештский меморандум андрей мельник
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