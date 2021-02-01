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Будапештский меморандум – "большая ошибка". Зеленский о ядерном оружии

01.02.2021, 11:24
Будапештский меморандум –
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что невыполнение гарантий Будапештского меморандума странами-подписантами является "предательством Украины", а его подписание – "большая ошибка". Несмотря на это, по его мнению, страна не должна снова становиться ядерным государством. Об этом он заявил в программе Axios, передает пресс-служба Офиса президента. 

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"Я считаю, что это (подписание Будапештского меморандума – ред.) – большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, умножены на ноль. И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и ее необязательно выполнять", – сказал Зеленский.

По его словам, ядерное оружие – "это очень плохо", однако если бы Украина не подписывала соглашение о ядерном разоружении, то не было бы вторжения России и страна "имела бы свои территории". 

Сейчас возвращать государству ядерный статус "неправильно", считает он. 

"Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит... Если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законам, должны оставаться людьми", – говорит Зеленский.

Читайте также: Будапештский меморандум содержит заверения, а не гарантии безопасности – Кулеба

Станислав Стороженко
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