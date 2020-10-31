Кулеба: Будапештский меморандум содержит заверения, а не гарантии безопасности

По словам главы МИД, украинцы поддержали гарантии безопасности в более широком смысле

Будапештский меморандум содержит заверения безопасности, а не гарантии – это разные юридические термины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ, отвечая, почему президент Владимир Зеленский внес в иницированный им опрос вопрос о Будапештском меморандуме.

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"Есть насущный вопрос гарантий безопасности для Украины. По состоянию на сейчас единственным документом, который, как считается, такие гарантии предоставлял, является Будапештский меморандум. Мы его взяли как точку отсчета. Но суровая правда международной политики заключается в том, что никаких гарантий нам Будапештский меморандум не предоставил... Вопрос в том, что нам дали заверения, а не гарантии. А вот это уже два разных совершенно юридические термина", – пояснил Кулеба.

По его словам, принявшие участие в опросе Зеленского украинцы поддержали гарантии безопасности в более широком смысле.

"В общественном мнении и в политическом нарративе сохраняется эта идея, что был Будапештский меморандум, поэтому он был взят за точку отсчета. На самом деле вопрос гораздо шире, и это вопрос о гарантиях безопасности как таковых, то есть как наша страна строит систему своей безопасности. И из граждан, принявших участие в опросе (инициированном президентом – ред.), подавляющее большинство поддержало идею гарантий безопасности", – ответил глава МИД.

В опросе Зеленского приняли участие около 5 млн человек, заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Корниенко отметил, что вопросы, поднятые на всеукраинском опросе, не будут пытаться решить в авральном режиме, но по всем из них начнется работа.

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Наталия Медведева

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