Корниенко заявил, что в опросе Зеленского приняли участие около 5 млн человек: результаты

Организатор опроса, отметили в Слуге народа, компания "Зе Медиа". Ее основной вид деятельности – производство кино- и видеофильмов

В опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняло участие около 5 млн человек. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.

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По состоянию на 14:00 подсчитано около 74% бюллетеней опроса. Как сообщают в СН, за введение пожизненного заключения за коррупцию в особо больших размерах выступили почти 83% опрошенных, за создание на Донбассе свободной экономической зоны – 46%, столько же – против. Инициативу уменьшения количества депутатов поддержало наибольшее количество опрошенных – 89%. За легализацию медицинского каннабиса – 64%, за поддержание идеи Будапештского меморандума – 74%.





В Слуге народа отметили, что опрос Зеленского финансировался за счет "спонсорских взносов доноров" партии. Организатор опроса – компания "Зе Медиа".

По информации OpenDataBot, основной вид деятельности ТОВ "Зе Медиа" – производство кино- и видеофильмов.

Вчера в Украине прошли местные выборы. Были опубликованы экзитполы по крупным городам в программе "Свобода слова Савика Шустера" и от социологической группы Рейтинг.

По результатам параллельного подсчета Слуги народа голосов с 49% участков, у СН больше всех депутатских мандатов в облсоветах, на втором месте – Евросолидарность, на третьем – ОПЗЖ.

Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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