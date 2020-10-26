Корниенко заявил, что в опросе Зеленского приняли участие около 5 млн человек: результаты
26.10.2020, 15:25
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
Организатор опроса, отметили в Слуге народа, компания "Зе Медиа". Ее основной вид деятельности – производство кино- и видеофильмов
В опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняло участие около 5 млн человек. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.
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По состоянию на 14:00 подсчитано около 74% бюллетеней опроса.
Как сообщают в СН, за введение пожизненного заключения за коррупцию в особо больших размерах выступили почти 83% опрошенных, за создание на Донбассе свободной экономической зоны – 46%, столько же – против.
Инициативу уменьшения количества депутатов поддержало наибольшее количество опрошенных – 89%. За легализацию медицинского каннабиса – 64%, за поддержание идеи Будапештского меморандума – 74%.
В Слуге народа отметили, что опрос Зеленского финансировался за счет "спонсорских взносов доноров" партии. Организатор опроса – компания "Зе Медиа".
По информации OpenDataBot, основной вид деятельности ТОВ "Зе Медиа" – производство кино- и видеофильмов.
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