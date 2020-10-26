Опрос Зеленского частично создал политическое преимущество для Слуги народа – БДИПЧ ОБСЕ

В целом выборы прошли спокойно и были хорошо организованы, отметили в ОБСЕ

Избирательный процесс на прошедших в воскресенье местных выборах прошел спокойно и был хорошо организован, но опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти. Об этом на брифинге в Киеве заявила руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, сообщает Интерфакс-Украина.

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Она отметила, что это предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ, представители миссии продолжат наблюдение за выборами в Украине в ходе второго тура.

Гисладоттир также заявила, что проводимый в день голосования опрос частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией", – сказала руководитель миссии ОБСЕ.

В опросе Зеленского приняли участие около 5 млн человек, заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко. По состоянию на 14:00 подсчитано около 74% бюллетеней опроса.

Корниенко отметил, что вопросы, поднятые на всеукраинском опросе, не будут пытаться решить в авральном режиме, но по всем из них начнется работа.

Вадим Ребрина

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