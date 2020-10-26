Всем вопросам, поднятым на опросе Зеленского, будет дан ход – Корниенко

Вопрос о сокращении числа нардепов до 300 может быть решен Радой до конца текущей сессии, заявил глава партии Слуга народа

Вопросы, поднятые на всеукраинском опросе по инициативе президента Владимира Зеленского в день местных выборов, не будут пытаться решить в авральном режиме, но по всем из них начнется работа. Об этом на брифинге сегодня, 26 октября, заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корниенко отметил, что законопроект о сокращении количества депутатов Рады до 300 находится в парламенте на втором чтении после того, как получил вердикт КСУ о соответствии Конституции. Далее все зависит от нардепов, как они проголосуют при условии почти 90% поддержки этой инициативы, продемонстрированной в опросе Зеленского, подчеркнул Корниенко. Голосование может состояться до конца текущей сессии Рады.

По словам Корниенко, по вопросу о легализации медицинского каннабиса есть три законопроекта от Слуги народа, он надеется, что депутаты согласуют единую версию и она будет внесена в Раду. Он отметил, что вопрос требует общественного обсуждения.

Также общественная дискуссия необходима по вопросу о создании свободной экономической зоне на Донбассе, учитывая, что за и против высказались почти равное число участников опроса, считает Корниенко.

По вопросу о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размера необходимы консультации с правовым и антикоррупционным комитетами Рады о вариантах решения, заявил Корниенко.

Глава СН отметил, что ему тяжело сказать о законодательном обеспечении вопроса об использовании Украиной гарантий по Будапештскому меморандуму. Корниенко уточнил, что результат по этому вопросу будет учитываться президентом при проведении внешней политики.

Корниенко подчеркнул, что в авральном режиме эти инициативы решатся не будут, но всем им будет дан ход.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

Большинство участников опроса ответили утвердительно на предложенные вопросы, мнения разделились только по свободной экономической зоне на Донбассе.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.