Всем вопросам, поднятым на опросе Зеленского, будет дан ход – Корниенко
Вопрос о сокращении числа нардепов до 300 может быть решен Радой до конца текущей сессии, заявил глава партии Слуга народа
Вопросы, поднятые на всеукраинском опросе по инициативе президента Владимира Зеленского в день местных выборов, не будут пытаться решить в авральном режиме, но по всем из них начнется работа. Об этом на брифинге сегодня, 26 октября, заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
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Корниенко отметил, что законопроект о сокращении количества депутатов Рады до 300 находится в парламенте на втором чтении после того, как получил вердикт КСУ о соответствии Конституции. Далее все зависит от нардепов, как они проголосуют при условии почти 90% поддержки этой инициативы, продемонстрированной в опросе Зеленского, подчеркнул Корниенко. Голосование может состояться до конца текущей сессии Рады.
По словам Корниенко, по вопросу о легализации медицинского каннабиса есть три законопроекта от Слуги народа, он надеется, что депутаты согласуют единую версию и она будет внесена в Раду. Он отметил, что вопрос требует общественного обсуждения.
Также общественная дискуссия необходима по вопросу о создании свободной экономической зоне на Донбассе, учитывая, что за и против высказались почти равное число участников опроса, считает Корниенко.
По вопросу о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размера необходимы консультации с правовым и антикоррупционным комитетами Рады о вариантах решения, заявил Корниенко.
Глава СН отметил, что ему тяжело сказать о законодательном обеспечении вопроса об использовании Украиной гарантий по Будапештскому меморандуму. Корниенко уточнил, что результат по этому вопросу будет учитываться президентом при проведении внешней политики.
Корниенко подчеркнул, что в авральном режиме эти инициативы решатся не будут, но всем им будет дан ход.
- 13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.
- Большинство участников опроса ответили утвердительно на предложенные вопросы, мнения разделились только по свободной экономической зоне на Донбассе.
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