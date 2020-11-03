"Это лишь декларация". Получить гарантии Будапештского меморандума невозможно – посол ФРГ

Будапештский меморандум – это политическая декларация, а не международный договор, заявила посол Германии Фельдхузен

Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, так этот документ не является международным договором. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

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"Будапештский меморандум – это политическая декларация и не более, это не международный договор <…> то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", – сказала она.

Фельдхузен сказала, что Германия работает США, Великобританией, Канадой, информируя их об усилиях по решению конфликта на Донбассе. Она считает, что гораздо важнее заручиться их поддержкой, чем расширить нормандский формат.

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников – это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет семь или восемь участников – это еще хуже", – объяснила она.

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СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В 2014 году Россия вторглась в Украину и оккупировала часть ее территории.

Вопрос о выполнении Будапештского меморандума был задан избирателям по инициативе президента Владимира Зеленского во время проведения местных выборов 25 октября.

В Офисе президента рассчитывают получить от украинцев мандат на то, чтобы потребовать выполнения условий меморандума.

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Марк Сировой

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