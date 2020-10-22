Зеленский о Будапештском меморандуме: Если не выполняется, будем поступать по-своему

Президент сказал, зачем ему мнение украинцев о Будапештском меморандуме

Президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о Будапештском меморандуме включили в анонсированный опрос, потому что ответ на него важен для стратегии по "возрождению обороноспособной Украины". Об этом глава государства сказал во время интервью украинским телеканалам.

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Журналистка спросила, для чего президенту мнение народа о Будапештском меморандуме, что он будет с ним делать.

"Мне очень нужно это мнение. Что я буду делать дальше, я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь. Я занимаюсь тем, чтобы возродить обороноспособную Украину..." – ответил Зеленский.

Он напомнил, что были подписаны договора о сотрудничестве в военной сфере с Великобританией, Турцией. По словам Зеленского, планируется подписание подобных документов с еще несколькими странами.

"Поэтому я не могу вам сказать всю мою стратегию. Я считаю, что Украина в Европе и ее флот должны быть очень сильными. Это часть стратегии", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что все договора должны выполняться, имея в данном случае в виду именно Будапештский меморандум. "Уверен, если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: как так, не выполняется. Я считаю очень просто: не выполняется – мы имеем полное право тогда делать так, как считаем нужным. В этом и есть самостоятельность страны", – сказал Зеленский.

"В ином случае, мы будем не за столом европейских стран, а будем страной, которая постоянно просит: дайте кредит, катер, бронежилет..." – добавил он.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В 2014 году Россия вторглась в Украину и оккупировала часть ее территории.

Вопрос о выполнении Будапештского меморандума будет задан избирателям во время проведения местных выборов 25 октября.

В Офисе президента рассчитывают получить от украинцев мандат на то, чтобы потребовать выполнения условий меморандума.

Вадим Ребрина

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