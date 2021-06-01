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Геополитика | Зеленский раскритиковал НАТО и страхи Запада насчет новой мировой войны: Россия не решится

01.06.2021, 11:14
Зеленский раскритиковал НАТО и страхи Запада насчет новой мировой войны: Россия не решится - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Если Украина станет членом НАТО, она начнет переговоры о том, чтобы воспользоваться статьей 5 устава Альянса о коллективной обороне, так как страхи, что конфликт РФ-НАТО может привести к мировой войне – "политический эгоизм". Так президент Владимир Зеленский ответил на соответствующий вопрос в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод приводит его Офис. 

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"Я думаю, что это вопрос переговоров. Украина не хочет воевать. <...> Да, никто не хочет, но у нас уже эта ситуация", – отметил он.

При этом, по мнению Зеленского, если страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну Альянса нападут – и ее придется защищать, "тогда вопрос в целом к этой конструкции". "Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну? В чем ее ценность?", – задал глава государства риторический вопрос.

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Кроме того, он усомнился в однородности устремлений НАТО: если в блоке часть стран хочет видеть там Украину, а несколько, кто "в хороших отношениях с Россией", не хотят, "то опять вопрос к этой конструкции – такая ли она сильная и мощная?" Зеленский уточнил: в этом плане он видит "хрупкость" Альянса.

Зеленский считает, что РФ не решится на войну с НАТО и с Европой.

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Он говорит, что до вхождения в НАТО нужно некое "закрепление статуса Украины в ситуации с безопасностью" через США и ЕС: "У нас есть понимание такого плана, и, откровенно скажу, я собирался говорить о нем с президентом (США) Байденом". Президент говорит, что такое соглашение должно включать "гарантии военного характера, энергетическую безопасность и все остальное".

"Этот план говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергобезопасности, кроме территориальной целостности. <...> Мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции из России", – пояснил Зеленский.

Евгений Пилипенко
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