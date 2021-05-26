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Кулеба: Мы не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне агрессии РФ

26.05.2021, 19:10
Кулеба: Мы не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне агрессии РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил недоумение по поводу того, что НАТО не нашло формата участия Украины в своем июньском саммите в то время, когда Россия продолжает агрессию против Украины. Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

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Кулеба сказал, что Украина понимает желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Подобное мероприятие проходило, в частности, в 2017 году в Брюсселе.

"Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов альянса, я имею в виду последние события и результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", – сказал Кулеба.

  • Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).
  • В мае появилась информация, что Украину не собираются приглашать на саммит.

Читайте также: Белый дом отказался от слов своего представителя о поддержке вступления Украины в НАТО

Вадим Ребрина
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