UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС

21.05.2021, 21:37
США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Евросоюз и США еще раз призвали украинскую власть выполнить рекомендации Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в Высшем совете правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Национальном антикоррупционном агентстве (НАБУ). Об этом сообщает в Facebook посольство США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, сегодня состоялась встреча представителей ЕС и США со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и замглавы Офиса президента Андреем Смирновым. В посольстве США встречу назвали конструктивной.

Речь шла о реформировании ВСП, ВККС и НАБУ.

"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах", – отметили в посольстве.

Там считают, что независимые эксперты – единственный способ защитить указанные органы, отвечающие за судебную реформу и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

"Почему? Потому что у таких экспертов нет конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага", – пояснили в диппредставительстве США.

  • В январе Центр противодействия коррупции сообщал, что комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.
  • 5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судебная реформа США набу венецианская комиссия ВККС всп Дмитрий Разумков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 