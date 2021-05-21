США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС

Евросоюз и США еще раз призвали украинскую власть выполнить рекомендации Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в Высшем совете правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Национальном антикоррупционном агентстве (НАБУ). Об этом сообщает в Facebook посольство США в Украине.

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Согласно сообщению, сегодня состоялась встреча представителей ЕС и США со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и замглавы Офиса президента Андреем Смирновым. В посольстве США встречу назвали конструктивной.

Речь шла о реформировании ВСП, ВККС и НАБУ.

"Сделать это правильно чрезвычайно важно для правосудия в Украине. Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах", – отметили в посольстве.

Там считают, что независимые эксперты – единственный способ защитить указанные органы, отвечающие за судебную реформу и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия.

"Почему? Потому что у таких экспертов нет конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага", – пояснили в диппредставительстве США.

В январе Центр противодействия коррупции сообщал, что комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава.

Вадим Ребрина

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