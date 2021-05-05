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Венецианская комиссия выдала революционный вывод на законопроект Зеленского о ВСП – ЦПК

05.05.2021, 22:15
Венецианская комиссия выдала революционный вывод на законопроект Зеленского о ВСП – ЦПК - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5068 о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Там отмечается, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добропорядочность действующего состава. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В ЦПК рассказали, что законопроект Зеленского, который он подал в феврале этого года во исполнение соглашения с МВФ, предусматривает создание Совета по этике. Трех членов в этот совет должен делегировать Совет судей Украины, еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией.

Задача Совета по этике – предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверка на добропорядочность действующего состава органа.

В ЦПК сообщают, что ранее общественность критиковала этот проект, поскольку он не обеспечивал главного – решающего участия международных экспертов в процессе обновления ВСП. "Ее (общественности, – ред) представители высказывали мнение, что делегированные судьи не дадут голосов за назначения в ВСП независимых и честных специалистов, поэтому сомнительный состав органа останется неизменным", – говорится в сообщении.

В актуальном выводе, отмечает ЦПК, Венецианская комиссия говорит, что именно независимые эксперты, номинированных международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Совета по этике.

"Так, решения должны приниматься большинством голосов, при этом, поддержка как минимум двух международных экспертов является обязательной. Кроме этого, в случаях, когда голоса будут распределяться три на три, преимущество должно быть за той позицией, которую поддерживают по меньшей мере два международных эксперта", – объяснили в ЦПК вывод комиссии.

"Как же судейские негодяи должны были достать экспертов Венецианской комиссии, что те выступили за решающий голос международных экспертов в процессе! Обычно сдержанная и консервативная, в ситуации с украинской судебной системой Венецийка отошла от идеи о самоуправлении судей и отметила, что решающий голос в процессе должен быть именно у независимых экспертов, а не судей, избранных судьями", – написала в Facebook эксперт ЦПК Галина Чижик.

Она назвала вывод "революционным".

В январе ЦПК сообщал, что комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

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Вадим Ребрина
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судебная реформа Владимир Зеленский венецианская комиссия всп
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