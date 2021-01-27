ЦПК: Слуги народа сворачивают судебную реформу

Комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №3711, который отдает Высшему совету правосудия (ВСП) ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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По мнению ЦПК, ВСП скомпрометировал себя решениями по "отмазыванию" судей типа главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и замглавы ОАСК Евгения Аблова.

"Судебную реформу хотели? Угу, получите фигу с маком. Комитет руками "слуг" поддержал законопроект, который отдает скомпрометированной ВСП ключевую роль в отборе Высшей квалификационной комиссии судей. Наплевав на меморандум с ЕС, выводы Венецианской комиссии и послов Большой семерки", – отметили в ЦПК.

По данным центра, в период новогодних праздников члены комитета по правовой политике переписали предварительно согласованную редакцию законопроекта, нивелировав роль международных экспертов и отдав полный контроль за подбором членов ВККС в руки ВСП.

Таким образом, по мнению активистов, депутаты усиливают "нечестных представителей судейско-адвокатских кланов, которые заняли кресла членов ВСП".

Директор Фонда DEJURE, эксперт по вопросам реформы судов и юридического образования Михаил Жернаков считает, что после принятия законопроекта №3711 "ВСП вместе с Павлом Вовком смогут наполнить суды двумя тысячами подконтрольных судей".

По словам Жернакова, депутатов не остановило то, что текст законопроекта полностью противоречит меморандуму Украины с МВФ, выводам Венецианской комиссии, рекомендациям послов G7 и ЕС.

"И если зал это поддержит – можно будет забыть не только о реформе судов, но и о западной поддержке. Это будет плевок в лицо нашим ближайшим международным партнерам, которые вложили в антикоррупцию и реформу судов немало усилий", – заявил эксперт.

В ноябре 2019 года Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон №1008 о деятельности органов судейского управления. Законом вводится новый порядок формирования ВККС — ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдут трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов, и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями.

Обеспокоенность предложенными в законопроекте изменениями высказали в Евросоюзе.

6 декабря 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.

В июле 2020 года глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предложил ликвидировать часть судов, в том числе, упразднить Конституционный суд, а также убрать существующие органы контроля над судебной системой.

Вадим Ребрина

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