Какие рекомендации по реформам дали послы G7 Украине и что о них думают в Офисе Зеленского

Вчера, 20 января, послы стран Большой семерки дали властям Украины рекомендации по реформированию судебной системы и укреплению антикоррупционных институтов. Об этом говорится в Twitter G7 в Украине.

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Послы предложили перечень приоритетных мероприятий, которые, по их мнению, должны восстановить доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

В отношении Конституционного суда было предложено:

- Отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КСУ до введения новых правил отбора.

- Ввести четкий и прозрачный процесс отбора судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов.

- Усиление дисциплинарной ответственности и этических требований к судьям КСУ.

- Обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Срок проведения вышеуказанных реформ: декабрь-февраль 2020-2021 года.

Высший совет правосудия:

- Создать независимую комиссию по вопросам этики, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об их увольнении.

- Ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП с эффективным привлечением международных представителей в этот процесс. Комиссия по вопросам этики составит для совета список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добропорядочности, из которого органы, ответственные за отбор/назначение на должности, будут обязаны выбирать.

Термин проведения реформ такой же, как и в случае с КСУ.

Высшая квалификационная комиссия судей:

- Обеспечить прозрачную перезагрузку ВККС с привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС.

- Предоставить независимость обновленной комиссии с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции.

- После обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП. Цель – оптимизация структуры институтов судейского самоуправления.

В G7 призвали выполнить эту реформу с декабря 2020-го до мая 2021 года.

Создание стратегии судебной реформы:

- С декабря 2020-го по февраль 2021-го разработать и принять комплексную стратегию судебной реформы, которая соответствует международным и европейским стандартам и Национальной антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Отбор судей и квалификационное оценивание:

- Предлагается установить четкие, публично доступные правила и процедуры для ВККС при осуществлении прозрачного отбора судей, с учетом их предыдущих заслуг и квалификационного оценивания.

- Восстановить временно остановленные процессы отбора судей и оценки их квалификации.

Срок – декабрь-февраль 2020-2021.

Общественный совет добродетели:

- Усилить ОСД путем установления более строгих требований к ее членам, расширить полномочия ОСД в части проверки добродетели действующих судей и кандидатов на должность судьи в судах первой инстанции. Помимо этого, полностью обеспечить ОСД государственным финансированием и другими ресурсами для поддержания ее работы.

Срок - декабрь 2020 - май 2021.

Верховный суд:

- Объединить Верховный суд Украины с Верховным судом.

- Пересмотреть действующую структуру Верховного суда с целью объединения четырех отдельных кассационных судов и Палаты в единый Верховный суд со специализированными палатами.

- Создать дополнительные фильтры для ограничения юрисдикции Верховного суда.

Срок – 1 год.

Дисциплинарная ответственность судей:

- Усилить подотчетность судей через ужесточение требования к их дисциплинарной ответственности судьи. Принять четкие правила, стандарты и процедуры расследования и рассмотрения жалоб на ненадлежащее поведение судей.

Реформа административной юстиции:

- В срок до мая 2021 года пересмотреть порядок рассмотрения резонансных административных дел по искам против государственных органов власти в соответствии с обязательствами перед МВФ. Предлагается включать эти дела в юрисдикцию Верховного суда или создавать новый специализированный административный суд. Его судьи будут отбираться путем проведения открытого конкурса по критериям профессиональной пригодности с участием международных экспертов.

Государственная судебная администрация:

- Провести аудит и реорганизовать ГСА под контролем ВСП.

Помимо этого, послы G7 предложили комплекс реформ для реформирования антикоррупционной системы.

Национальное антикоррупционное бюро:

- До конца 2020 года создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной эффективной работы бюро.

Национальное агентство по предупреждению коррупции:

- До конца января 2021 года обеспечить, чтобы санкции за ложное декларирование или умышленное непредставление деклараций об имуществе были не мягче предыдущих, и отвечали по строгости тем, что были отменены.

- Предоставить включение восстановленных статей в перечень преступлений, связанных с коррупцией, чтобы суды не имели возможности освободить обвиняемого от ответственности за "действенное раскаяние" или по другим причинам.

- Обеспечить применение санкций за ложное декларирование и умышленное непредставление деклараций в отношении бывших государственных служащих, а также тех, кто освобождается.

– Обеспечить квалификацию ложного декларирования, а также умышленного непредставления декларации по активам, с санкцией в виде штрафа.

- Обеспечить возможность применения лишения свободы за тяжелую форму ложного декларирования.

- Обеспечить 24-часовой всеобщий доступ в Единый государственный реестр деклараций и восстановить доступ НАПК к публичным реестрам.

- Принять изменения в закон о предотвращении коррупции, включив в него процедуры проверки НАПК деклараций и мониторинга конфликта интересов и образа жизни судей, по согласованию с ВСП и КСУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура

- В течение февраля 2021-го обеспечить прозрачный, независимый процесс отбора руководителя САП с учетом предыдущих заслуг и опыта кандидатов.

- Поспособствовать принятию прозрачных процедур и методологии оценки во время конкурса на занятие должностей в САП.

- Обеспечить гарантии соблюдения действующей формулы голосования в комиссии по отбору - 5 + 2.

- Обеспечить получение комиссией по отбору и рабочей группой, созданной генеральным прокурором, доступа в соответствующие реестры и базы данных.

Высший антикоррупционный суд:

- Обеспечить независимость ВАКС путем предоставления ему необходимых ресурсов, включая постоянное помещение в соответствии с обязательствами перед МВФ и обеспечение соответствующего уровня безопасности судьям и членам их семей.

Срок – до конца января 2021 года.

Послы G7 отмечают, что все эти меры являются частью комплексной судебной реформы.

По словам заместителя главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Смирнова, "к советам надо относиться как к советам", передает Закон и бизнес. Он также считает, что предложенные меры должны быть поданы без принуждения и без сроков их реализации.

"Лично я выступаю за широкое профессиональное обсуждение всех предложений на Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины с обязательным привлечением к дискуссии представителей судебной власти, антикоррупционных органов и другого профессионального сообщества", – сказал он.

В Высшем совете правосудия в ответ на пост в Twitter послов G7 заявили, что хотели бы узнать, отсылали ли вышеуказанные предложения "официальным путем".

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Станислав Стороженко

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