В ЕС заявили о недостатках нового закона об ответственности за ложь в декларациях

Принятый Радой законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларациях имеет ряд недостатков и недостаточно эффективен. Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Денисом Шмыгалем сказали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, сообщает пресс-служба ЕС.

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Представители Евросоюза признали прогресс Украины на пути реформ и призвали продолжать усилия, связанные с укреплением верховенства закона и борьбой с коррупцией.

Они подчеркнули, что решительная судебная реформа остается жизненно важной частью этих усилий. Боррель подчеркнул важность восстановления уголовной ответственности за ложь в декларации.

"Он отметил, что недавно принятый закон о декларировании активов, даже если он является шагом в правильном направлении в отношении решения КСУ от 27 октября 2020 года, имеет ряд недостатков и не оказывает необходимого сдерживающего и предупреждающего эффекта. ЕС готов помочь Украине в этом процессе", – сказано в сообщении.

Боррель подтвердил, что ЕС по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, которая предполагала наказание вплоть до лишения свободы.

27 ноября 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект, где за ложь или неподачу декларации была предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

30 ноября свой вариант законопроекта анонсировала рабочая группа Рады. В нем была предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны Центра противодействия коррупции и НАПК.

4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект – за ложь в декларации назначаются штрафы, общественные работы или ограничение свободы.

Вадим Ребрина

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