Рада получила законопроект Зеленского о возврате ответственности за ложь в декларациях
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду на рассмотрение законопроект №4434 об ответственности за ложь в декларациях.
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В проекте закона Зеленский хочет установить, что декларирование недостоверной информации является уголовным правонарушением. Речь идет о случаях, когда сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более чем 500 прожиточных минимумов.
За такое правонарушение может грозить штраф на сумму от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работ на срок от 150 до 240 часов. Также предлагается лишать свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Помимо этого, в законопроекте предлагается отдельно определить статью 366(3) об уголовной ответственности за неподачу декларации.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
- 29 октября Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ и восстановлении антикор законодательства. Его раскритиковали как в Раде, так и в руководстве Венецианской комиссии и Евросоюза.
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