Рада получила законопроект Зеленского о возврате ответственности за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду на рассмотрение законопроект №4434 об ответственности за ложь в декларациях.

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В проекте закона Зеленский хочет установить, что декларирование недостоверной информации является уголовным правонарушением. Речь идет о случаях, когда сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более чем 500 прожиточных минимумов.

За такое правонарушение может грозить штраф на сумму от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работ на срок от 150 до 240 часов. Также предлагается лишать свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Помимо этого, в законопроекте предлагается отдельно определить статью 366(3) об уголовной ответственности за неподачу декларации.

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Станислав Стороженко

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