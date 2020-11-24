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У Зеленского считают, что глава КСУ Тупицкий оказался "абсолютно неадекватным"

24.11.2020, 18:16
У Зеленского считают, что глава КСУ Тупицкий оказался
Скриншот из видео

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий на первой встрече с президентом Владимиром Зеленским осенью 2019 года согласился с тем, что борьба с коррупцией останется "красной линией" для власти, однако поступил "все равно наоборот". Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский. 

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По его словам, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан выступал против идеи встречи – он неодобрительно отзывался о морально-психологических особенностях Тупицкого. 

"Человек оказался абсолютно неадекватным в восприятии реальности, поскольку за свою жизнь привык использовать всех и всё исключительно в своих интересах", — добавил Вениславский.

Представитель Зеленского отметил, что жалеет о том, что организовал встречу президента с главой КСУ. 

  • 17 сентября 2019 года Тупицкий был назначен главой КСУ. 
  • 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
  • 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра е-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона.
  • 30 октября в ОП заявили, что Тупицкий посещал президента дважды за одну неделю, но при этом, не услышал озабоченности Зеленского и общества относительно решения по антикоррупционному законодательству.

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Станислав Стороженко
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