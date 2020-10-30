Глава КСУ дважды был на Банковой, но не услышал озабоченности президента и общества – ОП
Сам Тупицкий на брифинге заявил, что не встречался с президентом Владимиром Зеленским и не обсуждал с ним решение КСУ
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий дважды был в Офисе президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны. Речь шла о скандальном решении КСУ по э-декларированию. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь ОП Юлия Мендель.
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"К сожалению, он (Тупицкий, – ред.) не услышал озабоченности президента и общества относительно решения по антикоррупционному законодательству. Манипулятивные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КСУ национальной безопасности Украины", – сказала Мендель.
Сам Тупицкий на брифинге ранее заявил, что не встречался с президентом Владимиром Зеленским и не обсуждал с ним решение КСУ. По его словам, в четверг или пятницу должна была пройти встреча с Зеленским по заявлению судей КСУ о давлении, но она не состоялась.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.
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