Конституционный суд избрал себе нового главу

Александр Тупицкий (фото - ccu.gov.ua)

Конституционный суд уволил главу суда Наталью Шапталу и назначил на ее место Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"На специальном пленарном заседании Конституционного суда 17 сентября 2019 председателем КСУ избран судья КСУ Александр Тупицкий. Ранее в этот же день КСУ уволил главу КСУ Наталью Шапталу с должности судьи КСУ в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданного ею заявления об отставке", - сказано в сообщении.

Заместителем главы КСУ избран Сергей Головатый.

В КСУ отметили, что и глава суда, и его зам избираются только на один трехлетний срок.

В суде напомнили, что Тупицкий был назначен судьей КСУ в мае 2013 года по квоте президента.

Головатый назначен судьей КСУ в феврале 2018 г также по квоте президента.

Ранее экс-нардеп Егор Соболев сообщал, что в субботу у Шапталы заканчиваются полномочия.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что у команды президента пока нет планов заменить состав судей КСУ.