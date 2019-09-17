Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Конституционный суд избрал себе нового главу

Конституционный суд избрал себе нового главу - Фото
Александр Тупицкий (фото - ccu.gov.ua)
17.09.2019, 20:58

По информации КСУ, Наталья Шаптала подала заявление об отставке

Конституционный суд уволил главу суда Наталью Шапталу и назначил на ее место Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"На специальном пленарном заседании Конституционного суда 17 сентября 2019 председателем КСУ избран судья КСУ Александр Тупицкий. Ранее в этот же день КСУ уволил главу КСУ Наталью Шапталу с должности судьи КСУ в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданного ею заявления об отставке", - сказано в сообщении.

Заместителем главы КСУ избран Сергей Головатый.

В КСУ отметили, что и глава суда, и его зам избираются только на один трехлетний срок.

В суде напомнили, что Тупицкий был назначен судьей КСУ в мае 2013 года по квоте президента.

Головатый назначен судьей КСУ в феврале 2018 г также по квоте президента.

Ранее экс-нардеп Егор Соболев сообщал, что в субботу у Шапталы заканчиваются полномочия.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что у команды президента пока нет планов заменить состав судей КСУ.

Напишите нам
Сергей Головатый ксу Наталья Шаптала Александр Тупицкий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 