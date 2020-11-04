"Сомнительное дело". Евродепутаты высказались против инициативы Зеленского о роспуске КСУ

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон отметила, что не следует "отвечать нарушением права на нарушение права"

Предлагаемое президентом Владимиром Зеленским решение о роспуске состава судей Конституционного суда является нарушением Конституции – КСУ необходимо обновлять, а не распускать. Об этом заявили постоянный докладчик Европейского парламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон в интервью DW.

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Галлер отметил, что нельзя лечить антиконституционные решения КСУ антиконституционными мерами Верховной Рады, а фон Крамон отметила, что законопроект Зеленского — "очень сомнительное дело".

Она сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права".

Парламентарии высказались за обновление состава КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины, сообщает издание. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Фон Крамон опровергла информацию о том, что якобы евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем ранее заявлял глава фракции Давид Арахамия.

"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", – подчеркнула она.

Станислав Стороженко

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