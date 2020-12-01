В НАПК раскритиковали законопроект Рады о декларировании – хотят тюрьмы для коррупционеров
Рабочая группа Верховной Рады по решению конституционного кризиса проигнорировала запрос общества на справедливое наказание коррупционеров, так как в их законопроекте № 4441 не предусмотрено лишение свободы за умышленное декларирование недостоверной информации или за умышленное непредставление декларации. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции.
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Отмечается, что за недостоверные сведения в декларации рабочая группа ВР предлагает наказывать штрафами, а за умышленное недекларирование карать не только штрафами, но и общественными работами, а также запретом занимать определенные должности.
В НАПК считают, что предложенные меры не будут способствовать эффективному предотвращению коррупции и утверждению справедливости в украинском обществе.
"В то время как в Польше, Латвии и Литве за неподачу декларации и за декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", — подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.
В агентстве заявили, что будут и дальше выступать за лишение свободы для чиновников, которые умышленно указывают в декларациях недостоверные сведения на более чем 1 млн грн.
- 7 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
- В ЦПК заявили, что предлагаемый рабочей группой ВР закон – это диверсия против декларирования и насмешка над справедливостью.
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