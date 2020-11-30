Рада внесла свою версию "наказания за ложь в декларациях". ЦПК говорит: "Это насмешка"
Ранее президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду свой законопроект об этом.
Альтернативный законопроект нардепов предусматривает введение уголовной ответственности – наказывать предлагается в зависимости от размера разницы между достоверными и недостоверными сведениями.
Суровость наказания будет зависеть от того, превышает ли такая разница 3000 прожиточных минимумов (пм), при этом уголовная ответственность начинается, если разница превышает 500 пм. До 500 пм – административная ответственность.
Наказывать предлагается штрафом или общественными работами, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (то есть исключается возможность лишения свободы).
Рассмотрение этих дел остается в подсудности Высшего антикоррупционного суда.
В подобном законопроекте проекте Зеленского, поданном 27 ноября, штраф за разницу в пределах от 500 до 2000 пм – от 2500 до 3500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, в проекте нардепов за ложь в пределах от 500 до 3000 пм – штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов.
Судя по сравнительным таблицам, законопроекты отличаются друг от друга размерами незадекларированного и штрафов.
Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что комитет из двух проектов сделает компромиссную версию, и уже ее будут вносить в зал.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
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