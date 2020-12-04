Рада вернула ответственность за ложь в декларациях чиновников, но без лишения свободы
Законопроект о возврате ответственности за ложь в декларациях чиновников принят Верховной Радой за основу и в целом.
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"За" проголосовали 289 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 4. Законопроект поддержали все фракции и депутатские группы.
Если расхождение сведений в декларации чиновника и достоверных составляет от 500 до 4000 прожиточных минимумов (от 1 млн грн до 8,8 млн грн), либо чиновник умышленно не подал декларацию, ему будет грозить штраф от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 42 500 грн до 51 000 грн), либо общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если такое расхождение составит более 4000 прожиточных минимумов, чиновнику грозит штраф от 3000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 51 000 грн до 85 000 грн), либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Законопроект устанавливает, что подобные правонарушения должно расследовать НАБУ, а выносить по ним решения – Высший антикоррупционный суд.
НАПК выступило с критикой законопроекта, подчеркнув, что он не предусматривает лишение свободы, а только ее ограничение. "Максимальное наказание – пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться способами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства", – пояснили в НАПК.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, которая предполагала наказание вплоть до лишения свободы.
- 27 ноября 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект, возвращающий ответственность за недостоверное декларирование. За ложь или неподачу декларации в нем была предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.
- 30 ноября свой вариант законопроекта анонсировала рабочая группа Рады. В нем была предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны Центра противодействия коррупции и НАПК.
- Спикер Рады Разумков заявил, что в зал парламента будет вынесена компромиссная версия законопроекта.
- Вчера, 3 декабря, послы стран G7 заявили, что ответственность за ложь в декларациях не должна быть ослаблена.
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