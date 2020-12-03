Послы G7 Раде: Ответственность за ложь в декларациях не должна быть ослаблена

Послы стран G7 выступили против ослабления ответственности за ложь в декларациях чиновников. Заявление послов опубликовано в Twitter.

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Сегодня, 3 декабря, прошла встреча послов стран G7 со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций. После нее послы призвали парламентариев к тесному сотрудничеству с Офисом президента, чтобы срочно восстановить правовую основу антикоррупционных положений, недавно названных КСУ неконституционными.

В заявлении послов подчеркивается, что ответственность за неправдивые и неподанные имущественные декларации должна эффективно сдерживать коррупцию и не должна быть ослаблена.

Эффективность НАБУ должна быть защищена законодательными изменениями до 16 декабря, говорится в заявлении.

(2/2) Зокрема, важливо забезпечити, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію та не послаблювались, а незалежність та ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 3, 2020

27 ноября 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект, возвращающий ответственность за недостоверное декларирование. За ложь или неподачу декларации в нем предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.

30 ноября свой вариант законопроекта анонсировала рабочая группа Рады. В нем предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны Центра противодействия коррупции и НАПК.

Разумков заявил, что в зал парламента будет вынесена компромиссная версия законопроекта.

Денис Юдин

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