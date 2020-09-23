Зеленский – послам G7: Готов защищать и обеспечивать независимость САП, НАБУ, ВАКС

Президент заявил, что все процедуры, связанные с выбором руководителей антикоррупционных органов, должны соответствовать закону

Президент Владимир Зеленский заявил послам стран Большой семерки и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, что считает важной независимость антикоррупционных органов. Об этом Зеленский сказал послам G7 на встрече в Николаева, передает Офис президента.

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Как отмечается, президент озвучил свою позицию: все действия по отбору членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", – заявил Зеленский.

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23 сентября посол ЕС Матти Маасикас заявил, что безвизовый режим Украины с ЕС и международная поддержка зависят в том числе от того, насколько прозрачно будет работать конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ситуации с Национальным антикоррупционным бюро.

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Наталия Медведева

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