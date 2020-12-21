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Посол при ЕС: Окно возможностей закроется, если не учтем вывод Венецианской комиссии о КСУ

21.12.2020, 12:36
Посол при ЕС: Окно возможностей закроется, если не учтем вывод Венецианской комиссии о КСУ - Фото
Николай Точицкий (скриншот видео МИД)

Для Украины может закрыться "окно возможностей" в отношениях с Европейским союзом, если она не использует вывод Венецианской комиссии о конституционном кризисе. Об этом на брифинге заявил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

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Дипломат подчеркнул, что вопрос качественного завершения судебной реформы всегда является вопросом №1 в диалоге с ЕС.

"Если мы после упорного труда по возвращению декларирования и работы НАПК в ту форму, в которую удалось, не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что это окно возможностей для нас закроется", – добавил он.

Точицкий отметил, что без эффективной судебной реформы любые достижения в вопросах децентрализации, земельной реформы, объединения территориальных громад не будут совершенными.

"Потому что судопроизводство на всех уровнях (от местного до Верховного суда) и является тем эффективным посредником в решении любых недоразумений и споров", – объяснил дипломат.

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Марк Сировой
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