Посол при ЕС: Окно возможностей закроется, если не учтем вывод Венецианской комиссии о КСУ
Для Украины может закрыться "окно возможностей" в отношениях с Европейским союзом, если она не использует вывод Венецианской комиссии о конституционном кризисе. Об этом на брифинге заявил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
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Дипломат подчеркнул, что вопрос качественного завершения судебной реформы всегда является вопросом №1 в диалоге с ЕС.
"Если мы после упорного труда по возвращению декларирования и работы НАПК в ту форму, в которую удалось, не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что это окно возможностей для нас закроется", – добавил он.
Точицкий отметил, что без эффективной судебной реформы любые достижения в вопросах децентрализации, земельной реформы, объединения территориальных громад не будут совершенными.
"Потому что судопроизводство на всех уровнях (от местного до Верховного суда) и является тем эффективным посредником в решении любых недоразумений и споров", – объяснил дипломат.
- 27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами и спровоцировало в стране конституционный кризис.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, однако теперь за это преступление не грозит лишение свободы. В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Зеленского ветировать его.
- 10 декабря Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант выхода из конституционного кризиса. Также она предложила реформировать КСУ.
- 15 декабря рада восстановила полномочия НАПК.
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