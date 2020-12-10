Кризис с КСУ. Венецианская комиссия опубликовала свой второй срочный вывод

Венецианская комиссия опубликовала второй вывод о реформе Конституционного суда, необходимость которой возникла после отмены им части антикоррупционного законодательства.

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Комиссия рекомендует внести изменения в закон о КСУ. Там предлагают учесть следующие моменты:

- парламенту следует более четко выразить свое "предполагаемое намерение ограничить объем решений КСУ по конкретным вопросам";

- обязать КСУ указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона;

- предусмотреть возможность возобновления дел в КСУ, если установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки);

- дать более четкое и подробное определение конфликта интересов;

- решения об отводах и самоотводах и их обоснование должны быть четко изложены в основном решении либо в отдельном публичном процессуальном решении или постановлении;

- кворум необходимо уменьшать, если его невозможно обеспечить из-за отвода судей;

- парламенту следует рассмотреть вопрос о принятии закона, где подробно расписаны последствия в случае несоблюдения судьями КСУ положений закона об отзыве, в том числе о нарушении публичного дисциплинарного производства;

- создать орган по отбору кандидатов на пост судьи КСУ, куда могут входить международные эксперты, а в отборе могут принимать участие представители гражданского общества;

- Венецианская комиссия рекомендует заполнять текущие вакансии в КСУ только после создания вышеуказанного органа;

- в целях деполитизации состава КСУ депутатская квота должна избираться квалифицированным большинством (для этого на более позднем этапе потребуется поправка в Конституцию);

- полезной практической мерой было бы прохождение судьями специальной, в том числе международной, подготовки по вопросам толкования конституции.

Вадим Ребрина

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