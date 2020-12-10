Кризис с КСУ. Венецианская комиссия опубликовала свой второй срочный вывод
Венецианская комиссия опубликовала второй вывод о реформе Конституционного суда, необходимость которой возникла после отмены им части антикоррупционного законодательства.
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Комиссия рекомендует внести изменения в закон о КСУ. Там предлагают учесть следующие моменты:
- парламенту следует более четко выразить свое "предполагаемое намерение ограничить объем решений КСУ по конкретным вопросам";
- обязать КСУ указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона;
- предусмотреть возможность возобновления дел в КСУ, если установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки);
- дать более четкое и подробное определение конфликта интересов;
- решения об отводах и самоотводах и их обоснование должны быть четко изложены в основном решении либо в отдельном публичном процессуальном решении или постановлении;
- кворум необходимо уменьшать, если его невозможно обеспечить из-за отвода судей;
- парламенту следует рассмотреть вопрос о принятии закона, где подробно расписаны последствия в случае несоблюдения судьями КСУ положений закона об отзыве, в том числе о нарушении публичного дисциплинарного производства;
- создать орган по отбору кандидатов на пост судьи КСУ, куда могут входить международные эксперты, а в отборе могут принимать участие представители гражданского общества;
- Венецианская комиссия рекомендует заполнять текущие вакансии в КСУ только после создания вышеуказанного органа;
- в целях деполитизации состава КСУ депутатская квота должна избираться квалифицированным большинством (для этого на более позднем этапе потребуется поправка в Конституцию);
- полезной практической мерой было бы прохождение судьями специальной, в том числе международной, подготовки по вопросам толкования конституции.
- 27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами и спровоцировало в стране конституционный кризис.
- Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не предусмотрела лишение свободы за это преступление.
- Новый закон о декларировании раскритиковали в НАПК. А в Евросоюзе считают, что он не даст необходимого эффекта, и призывают его усилить.
- Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ по антикоррупционной реформе и предложила Раде вариант решения конституционного кризиса в Украине.
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