Глава представительства ЕС в Украине: Новый закон о декларировании надо усиливать

Новый закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях необходимо совершенствовать и усиливать. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время встречи, организованной Центром противодействия коррупции, сообщает ЦПК в Facebook.

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Маасикас отметил, что ЕС четко выразил свою позицию относительно закона, который был принят Верховной Радой с целью восстановления системы декларирования активов.

По словам главы представительства, в ЕС понимают, что это шаг вперед к выходу из ситуации вокруг решения Конституционного Суда.

Однако, как сказал Маасикас, этого недостаточно для восстановления реально действенной и сдерживающей системы имущественного декларирования.

"Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны Евросоюза борьбы с коррупцией в Украине является твердой", – сказал представитель ЕС.

27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, которая предполагала наказание вплоть до лишения свободы.

27 ноября 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект, где за ложь или неподачу декларации была предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

30 ноября свой вариант законопроекта анонсировала рабочая группа Рады. В нем была предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны ЦПК и НАПК.

4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект – за ложь в декларации назначаются штрафы, общественные работы или ограничение свободы.

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Наталия Медведева

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