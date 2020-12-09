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Глава представительства ЕС в Украине: Новый закон о декларировании надо усиливать

09.12.2020, 22:29
Глава представительства ЕС в Украине: Новый закон о декларировании надо усиливать - Фото
Матти Маасикас (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях необходимо совершенствовать и усиливать. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время встречи, организованной Центром противодействия коррупции, сообщает ЦПК в Facebook.

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Маасикас отметил, что ЕС четко выразил свою позицию относительно закона, который был принят Верховной Радой с целью восстановления системы декларирования активов.

По словам главы представительства, в ЕС понимают, что это шаг вперед к выходу из ситуации вокруг решения Конституционного Суда.

Однако, как сказал Маасикас, этого недостаточно для восстановления реально действенной и сдерживающей системы имущественного декларирования. 

"Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны Евросоюза борьбы с коррупцией в Украине является твердой", – сказал представитель ЕС.

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Наталия Медведева
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