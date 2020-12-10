Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ по антиокррупционной реформе и предложила Верховной Раде вариант решения конституционного кризиса в Украине. Об этом говорится в опубликованном срочном мнении ВК по запросу президента Владимира Зеленского.

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В комиссии заявили, что решение КСУ не имеет четкой аргументации, не базировалось твердо на международно-правовых нормах и могло быть принято с нарушением процедуры – нерешенным конфликтом интересов судей. Оно подорвало не только антикор-реформу, но и доверие к конституционному правосудию в целом, считают в ВК.

При этом комиссия подчеркнула, что борьба с коррупцией важна, но также важно, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти исполняли решения КСУ, а сам суд – следовал процедурам и логике своих предыдущих решений.

В ВК считают, что Раде стоит сохранить обязанность для чиновников (в том числе судей и прокуроров) декларировать активы и сохранить санкции за умышленное недостоверное декларирование. При этом парламенту стоит выполнить решение КСУ, истолковав его в свете конституции и международных стандартов. В ВК предлагают Раде:

1. Сохранить статью об уголовной ответственности за умышленное недостоверное декларирование. При этом санкции могут быть детализированы и включать лишение свободы, если сумма недостоверно задекларированных активов превышает определенный порог:

2. Можно восстановить полномочия НАПК по контролю за чиновниками (кроме судей), так как на них не распространяется решение КСУ;

3. Для надзора НАПК за судьями может быть создан механизм жалоб или отчетов в соответствующий судебный орган. Таким органом может стать ВККС, но только после ее перезагрузки и включения в ее состав профессиональных, честных и независимых членов. Для надзора за судьями КСУ в НАПК может быть предусмотрен иной механизм;

4. Чтобы снизить риски возможного давления НАПК на судей также можно:

– усилить общественный контроль за НАПК в соответствии со стандартами GRECO;

– некоторые следственные полномочия НАПК могут быть сформулированы в более узком смысле/можно ввести некоторые специальные исключения или процессуальные гарантии для судей.

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Марк Сировой

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