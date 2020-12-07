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Кулеба о безвизе: КСУ поставил Украину на край пропасти, в Европе ждут системного решения

07.12.2020, 12:18
Кулеба о безвизе: КСУ поставил Украину на край пропасти, в Европе ждут системного решения - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Если ситуация с отменой КСУ ответственности за ложь в декларациях не решится системно, проблемы будут констатированы в отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью", – заявил Кулеба.

По словам министра, реакция президента Владимира Зеленского, СНБО и Кабмина позволила "отойти от края пропасти", но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, они будут констатированы в отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.

"Надо четко понимать, что наши европейские коллеги ожидают возобновления действия того, что было разрушено, а не создания некой новой креативной модели", – подчеркнул Кулеба. Решение должно быть качественное и в рамках принципа верховенства права, отметил глава МИД.

Кулеба также выразил надежду, что констатации проблем в отчете Еврокомиссии удастся избежать.

Денис Юдин
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