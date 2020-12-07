Кулеба о безвизе: КСУ поставил Украину на край пропасти, в Европе ждут системного решения

Если ситуация с отменой КСУ ответственности за ложь в декларациях не решится системно, проблемы будут констатированы в отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью", – заявил Кулеба.

По словам министра, реакция президента Владимира Зеленского, СНБО и Кабмина позволила "отойти от края пропасти", но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, они будут констатированы в отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.

"Надо четко понимать, что наши европейские коллеги ожидают возобновления действия того, что было разрушено, а не создания некой новой креативной модели", – подчеркнул Кулеба. Решение должно быть качественное и в рамках принципа верховенства права, отметил глава МИД.

Кулеба также выразил надежду, что констатации проблем в отчете Еврокомиссии удастся избежать.

27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, которая предполагала наказание вплоть до лишения свободы.

3 ноября посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в Евросоюзе обеспокоены ситуацией, которая сложилась после решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы и призвал парламент найти "разумное решение".

13 ноября Маасикас заявил, что от борьбы Украины с коррупцией зависят и безвиз, и финансовая помощь от ЕС и МВФ.

4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, но увеличила порог уголовной ответственности и максимальным наказанием теперь будет не лишение, а ограничение свободы.

В НАПК раскритиковали принятый Радой закон и призвали Зеленского ветировать его.

Денис Юдин

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